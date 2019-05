Internazionali d'Italia, Roma si gode i big: Federer, Nadal e Djokovic ai quarti

Fabio Fognini è l’unico italiano a vincere in una giornata frenetica degli Internazionali BNL d’Italia, per via dei tanti match da recuperare dopo che la pioggia l’aveva fatta da padrona mercoledì. Negli ottavi, il 31enne di Arma di Taggia, numero 12 Atp e decima testa di serie, che a Roma lo scorso anno ha raggiunto i quarti, ha superato in due set il moldavo Radu Albot, 7-6(6) 6-3.

Sulla strada per i quarti troverà il greco Stefanos Tsitsipas, numero 7 della classifica mondiale e ottava testa di serie, che ha battuto il 17enne altoatesino Jannik Sinner, 6-3 6-2, in un’ora e 17 minuti. Si è fermato agli ottavi, invece, il cammino di Matteo Berrettini. Il 23enne romano, nel match che valeva un posto nei quarti ha ceduto all’argentino Diego Schwartzman, 6-3 6-4, in un’ora e 36 minuti.

È uscito di scena al secondo turno, invece, Marco Cecchinato, numero 19 del ranking e 16esima testa di serie. Il 26enne palermitano è stato battuto con un doppio 6-3 dal tedesco Philipp Kohlschreiber, in un’ora e 9 minuti di gioco.

La giornata è stata segnata, poi, dal momento di rabbia incontrollata di Nick Kyrgios. Nel match di secondo turno contro il Next Gen norvegese Casper Ruud, sul 2-1 al terzo set il 24enne aussie di Canberra ha abbandonato il campo dopo aver preso a calci una bottiglia e lanciato in campo una sedia a seguito di una discussione con l’arbitro di sedia che gli aveva comminato un game di penalità per linguaggio inappropriato. In serata sui social le sue scuse per essersi "fatto prendere la mano dalle emozioni".

Doppio impegno vittorioso per Roger Federer che, in mattinata fa fuori 6-4 6-3 Joao Sousa, per poi imporsi in rimonta nel pomeriggio contro Borna Coric 2-6 6-4 7-6(7). Il suo avversario ai quarti uscirà fuori dalla sfida Fognini-Tsitsipas. Ai quarti anche Rafa Nadal. Il maiorchino, secondo favorito, ha prima travolto 6-0 6-1 Jeremy Chardy; quindi ha battuto il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 14, 6-1 6-0.

Se la vedrà con il connazionale Fernando Verdasco che ha eliminato il russo Karen Khachanov, numero 11, 7-5 3-6 6-3. Anche il numero 6 del tabellone, il giapponese Kei Nishikori stacca il biglietto per i quarti, superando in tre set il tedesco Jan-Lennard Struff, 3-6 7-6(2) 6-3. Nei quarti se la vedrà con l’argentino Diego Schwartzman, che ha eliminato il nostro Berrettini. Ai quarti anche Novak Djokovic, che in mattinata aveva battuto 6-1 6-3 il canadese Denis Shapovalov e si è poi ripetuto battendo 6-3 6-0 Philipp Kohlschreiber.

Anche in campo femminile, doppio impegno per Naomi Osaka e Kiki Bertens che si affronteranno nei quarti di finale. La giapponese, numero 21 del mondo e del tabellone, Bye al primo turno, ha prima regolato con un doppio 6-3 Dominika Cibulkova; quindi ha eliminato con lo stesso punteggio la rumesa Mihaela Buzarnescu. l’olandese, sesta favorita del tabellone, in mattinata ha avuto ragione di Amanda Anisimova per 6-2 4-6 7-5; quindi ha eliminato in tre set la spagnola Carla Suarez-Navarro, 6-4 1-6 6-3.

