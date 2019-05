Federer si ritira dagli Internazionali d'Italia, infortunio alla gamba destra

Roger Federer si ritira dagli Internazionali d’Italia. Lo svizzero lascia per un problema alla gamba destra. Ieri nelle ultime fasi del match contro Coric si

toccava la gamba destra, iniziando ad avvertire qualche problema.

Lo svizzero rilascerà un comunicato dopo aver effettuato i necessari accertamenti medici. Doveva giocare ai quarti contro Tsitsipas, che quindi accede direttamente alle semifinali e attende il vincente della sfida tutta spagnola tra Fernando Verdasco e Rafa Nadal.

Stamattina era stata invece la numero 1 del ranking Wta, Naomi Osaka, ad annunciare il ritiro. Il match dei quarti di finale tra Osaka e l'olandese Kiki Bertens era programmato sul Centrale in apertura del programma di gioco odierno, ma per colpa di un problema alla mano destra la tennista nipponica non è potuto scendere in campo.

Bertens vola quindi in semifinale senza giocare, e ora aspetta la vincente della partita tra Konta e Vondrousova, che si disputerà sul Grandstand.

