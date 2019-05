Icardi giura fedeltà all'Inter: "Voglio restare, questa è la mia famiglia"

«Ho più volte comunicato alla società la mia intenzione di rimanere all’Inter, questa è la mia famiglia.» Mauro Icardi - su Instagram - si espone in prima persona e conferma la sua volontà di rimanere all’Inter, nonostante le continue voci sul futuro dell’argentino.

Icardi reagisce così alle ricostruzioni di stampa, secondo cui la sua volontà sarebbe quella di essere ceduto alla Juventus nel prossimo mercato. «Siccome negli ultimi tempi gli organi di stampa hanno riportato notizie che non rispecchiano il mio pensiero e la mia volontà, ci tengo a informare i nostri tifosi che ho più volte comunicato alla società la mia intenzione di rimanere all’Inter», le parole di Icardi.

«Così da oggi in poi non si creeranno equivoci di nessun genere», prosegue l’attaccante argentino, riferendosi alle voci sulla possibile cessione. «Capisco gli interessi della stampa di vendere notizie false, ma più che chiarire le cose personalmente non posso fare. Ripeto: ho già espresso all’Inter la volontà di rimanere perché l'Inter è la mia famiglia. Il tempo dirà chi ha detto la verità. Forza Inter, sempre», conclude Icardi nel suo post.

