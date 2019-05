Record europeo per l'azzurra Eleonora Giorgi nella 50 chilometri di marcia in Lituania

Straordinaria vittoria con record europeo per l’azzurra Eleonora Giorgi nella 50 km di marcia alla Coppa Europa di Alytus, in Lituania. Al debutto sulla distanza, la 29enne lombarda con 4h04:50 ha migliorato di oltre un minuto il primato continentale, portando a termine l’impresa in una gara condotta sempre in testa.

Anche la spagnola Julia Takacs (4h05:46), 2/a al traguardo, ha superato il precedente limite di 4h05:56 realizzato due anni fa conquistando l’oro ai Mondiali di Londra dalla portoghese Ines Henriques, oggi terza in 4h13:57.

Medaglia di bronzo per la squadra azzurra grazie ai progressi della romana Mariavittoria Becchetti, 11ma in 4h26:10, e della bergamasca Federica Curiazzi, 15ma con 4h30:17. Tra gli uomini, con il francese Yohann Diniz a dominare (3h37:43), il team dell’Italia è quinto: a livello individuale nono Michele Antonelli (3h52:09) e 19mo Marco De Luca (3h58:54), poi 30mo Gregorio Angelini (4h30:26).

Prima dell’arrivo della Giorgi era già scoppiata la gioia azzurra grazie a Riccardo Orsoni, vincitore nella 10 km under 20 (42:43). Un successo che ha trascinato la squadra maschile all’oro per team, grazie anche al sesto posto di Aldo Andrei (43:35) e alla nona piazza di Gabriele Gamba (44:19). Nel pomeriggio in programma le 20 km: alle 13.30 italiana quella maschile, alle 15.30 quella femminile.

