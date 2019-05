Champions e salvezza, in Serie A si gioca tutto negli ultimi 90 minuti

Dagli ultimi verdetti Champions alla salvezza, si decide tutto in una notte per la Serie A. La stessa in cui si saprà il risultato delle elezioni Europee: quasi in contemporanea con la chiusura dei seggi alle 23, quando usciranno i primi exit poll, il massimo campionato di calcio metterà la parola fine sulla stagione 2018/19. Una annata quella del pallone ai massimi livelli nel Bel Paese che, se da una parte ha visto lo scudetto assegnato già da tempo, deve ancora esprimere due posti per l’accesso diretto all’Europa che conta e i due per quella che conta di meno (l'Europa League).

A giocarsi tutto negli ultimi 90' saranno oltre all’Inter, l’Atalanta vicinissima a centrare un risultato storico, il Milan e la Roma, la formazione con meno possibilità di tutte le altre di arrivare tra le prime quattro. Lotta apertissima anche per evitare il terz'ultimo posto che porta in Serie B: a rischiare oltre all’Empoli impegnata a San Siro con l’Inter (in corsa a sua volta per la Champions) ci sono anche il Genoa, l’Udinese e la Fiorentina, quest’ultima entrata in extremis tra le squadre in gioco per la salvezza dopo la sconfitta di Parma.

Alle quattro 'pericolanti' si aggiunge per ora il Bologna che deve giocare questa sera all’Olimpico e a cui basta un risultato positivo per salvarsi in anticipo. E così come ufficializzato dalla Lega in attesa di conoscere il risultato del posticipo, sarà Frosinone-Chievo l’unico anticipo, della 38/a e ultima giornata del campionato di Serie A. Domenica 26 maggio alle 15 in campo Torino-Lazio e alle 18 Sampdoria-Juventus. Tutte le altre partite si giocheranno alle 20:30. Nel caso in cui - come precisa la Lega - all’esito della gara Lazio-Bologna non fosse necessaria la contemporaneità con le altre gare delle 20.30 di domenica, Bologna-Napoli si giocherà sabato 25 maggio 2019 alle 20.30. Europa e salvezza, si decide tutto in novanta minuti.

