Rapinata Francesca Costa, madre del calciatore della Roma Nicolò Zaniolo

Rapinata Francesca Costa, la madre del calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. È accaduto stamattina in viale dell’Aereonautica all’Eur. Sul posto i carabinieri.

A quanto denunciato dalla donna ai carabinieri della compagnia Eur, era appena scesa dall’auto quando due uomini a volto coperto disarmati si sono avvicinati e, minacciandola, si sono fatti consegnare il Rolex e un borsello con dentro effetti personali. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

L’episodio ha innescato lo sfogo del figlio calciatore via social. «Mia mamma per la seconda volta ringrazia chi si è permesso di rubare qualcosa che non gli appartiene» ha scritto Zaniolo su Instagram, aggiungendo poi una frase enigmatica che potrebbe riguardare il suo futuro nella Capitale: «Troppo facile vedere una donna sola, minacciarla e di conseguenza derubarla delle sue cose...poi non lamentatevi...».

La storia dopo poco è stata rimossa da parte del centrocampista.

