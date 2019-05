Roland Garros, Cecchinato subito fuori. Sonego out contro Federer, vince Berrettini

Fuori a sorpresa Marco Cecchinato, al primo turno del Roland Garros: il siciliano, numero 19 del ranking mondiale e 16esima testa di serie a Parigi, passa dalla semifinale disputata un anno fa all’eliminazione al primo turno. Cecchinato ha ceduto in cinque set, 2-6 6-7(6) 6-4 6-2 6-4, in tre ore e 18 minuti, al francese Nicolas Mahut, numero 253 Atp, in tabellone con una wild card.

Per il 37enne di Angers si è trattato del terzo successo in altrettante sfide contro Cecchinato, il primo sulla terra. Eliminato al primo turno anche Lorenzo Sonego: per la prima volta nel main draw a Parigi, è stato sconfitto per 6-2 6-4 6-4, in un’ora e 41 minuti di gioco, da Roger Federer, tornato a giocare lo Slam francese dopo quattro anni di assenza.

Esordio positivo invece per Matteo Berrettini: il tennista romano, numero 32 del ranking Atp e 29° favorito del seeding, alla seconda partecipazione nel main draw della capitale francese (lo scorso anno è stato fermato al terzo turno da Thiem), ha superato lo spagnolo Pablo Andujar, numero 93 del mondo, con il punteggio di 6-7 (3) 6-4 6-4 6-2. Niente da fare per Thomas Fabbiano, eliminato nel match che ha aperto il programma sul "Suzanne Lenglen".

Il pugliese, numero 98 del ranking Atp, alla terza presenza nel main draw francese, ha ceduto per 6-3 7-5 6-1, in due ore e dieci minuti di gioco, di fronte al croato Marin Cilic, numero 13 del mondo e undicesima testa di serie del tabellone, che in dodici partecipazioni al Major transalpino ha raggiunto due volte i quarti (2017 e 2018). Nel secondo parziale il 29enne di San Giorgio Jonico ha servito per il set ma il 30enne di Medugorje gli ha strappato il servizio a 15.

