Roland Garros: bene Nadal e Djokovic, avanza a sorpresa il siciliano Caruso

Reduci dalle fatiche di Roma, Novak Djokovic e Rafa Nadal atterrano sul morbido al primo turno del Roland Garros, secondo slam stagionale, eliminando facilmente in tre set i rispettivi avversari. Compie invece quasi un’impresa il siciliano Salvatore Caruso, che centra la sua prima vittoria in uno slam e raggiunge il connazionale Matteo Berrettini al secondo turno degli Internazionali di Parigi.

Dopo l'eliminazione ieri dei più quotati Marco Cecchinato, Lorenzo Sonego e Thomas Fabbiano, il n.147 al mondo Caruso invece non sbaglia la prima mossa andando a battere per 7-5, 4-6, 6-3, 6-3 lo spagnolo Jaume Munar, n.53 del ranking. Una vittoria di prestigio che lo porterà ad affrontare al secondo turno un osso più duro, il francese Gilles Simon, 26/a testa di serie.

I favoriti d’obbligo per l’accesso in finale, Djokovic e Nadal, non hanno rischiato nulla: il numero uno al mondo si è imposto 6-4, 6-2, 6-2 sul polacco Hubert Hurkacz, prendendosi subito un break di vantaggio e non mollando mai la presa. Solo sei game ha invece concesso lo spagnolo al tedesco Yannick Hanfmann (6-2 6-1 6-3), anche se ha impiegato una decina di minuti e annullato quattro palle break per tenere il primo servizio prima di dilagare con la consueta superiorità quando duella sulla terra battuta.

Djokovic ha ora nel mirino lo svizzero di origine finlandese Henri Laaksonen, n.104 al mondo, che era stato eliminato nelle qualificazioni ma è stato ripescato dopo la rinuncia dello statunitense Sam Querrey. Nadal se la vedrà col tedesco Yannick Maden, a sua volta piazzato oltre la top 100 del ranking. Domani in campo gli altri azzurri in un programma che comprende soprattutto il derby tra Fabio Fognini e Andreas Seppi, oltre alle sfide tra Stefano Travaglia e il francese Adrian Mannarino e tra Simone Bolelli e l’altro transalpino Lucas Pouille.

