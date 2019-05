Roland Garros, fuori Berrettini: niente sfida contro Federer

Matteo Berrettini saluta il Roland Garros. A battere il 23enne romano è stato uno dei tennisti 'targati' Next Gen, il norvegese Casper Ruud, ventenne di Oslo figlio d’arte e n. 63 Atp, che per la prima volta approda al terzo turno del grande torneo parigino. Ha battuto Berrettini in tre set, per 6-4 7-5 6-3, in due ore e 21 minuti di gioco.

Quella del 23enne giocatore romano è stata una prova sottotono, visto che ha regalato il primo set quando sotto 5-4 è andato 40-15 con il servizio a disposizione. Ha sprecato due punti con una palla spedita in rete e una volée fallita, quindi ha ceduto turno di battuta e set alla prima palla break della sfida. Nel secondo parziale Berrettini ha fallito due palle break sul 3-3, ma Ruud si è salvato anche con una seconda di servizio che ha appena toccato la riga.

Poteva essere la svolta, invece sotto 5-4 Matteo ha annullato due set point, il secondo con un ace, ma si è arreso al dodicesimo game. Illusorio il break centrato in apertura di terzo set da Berrettini: il norvegese ha subito rimediato, ha strappato nuovamente il turno di battuta al rivale sul 4-3 e ha chiuso 6-3 dopo due ore e 21 minuti. Così il Roland Garros di Berrettini si è chiuso qui ed è svanito il sogno di sfidare Federer al terzo turno.

Proprio 'King Roger' ha steso oggi sul centrale, in un’ora e 36 minuti, il lucky loser tedesco Oscar Otte, battuto per 6-4 6-3 6-4. Federer è stato bravo a prendersi 3 break nei momenti caldi di ogni set (sul 5-4 del primo, sul 4-3 del secondo e sul 4 pari del terzo), salvando a sua volte 4 palle break a disposizione del rivale. Va anche sottolineato che il re del tennis è stato perfetto al servizio, con il 76%.

Ma oggi è sceso in campo anche Rafael Nadal, che ha festeggiato la 90/a partita giocata al Roland Garros con la vittoria su Yannick Maden (6-1 6-2 6-4) e la qualificazione al terzo turno. Un match semplice anche se di durata imprevista, ovvero due ore e 9 minuti.

