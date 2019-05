Serie B, decise le date dei playout: Salernitana e Venezia in campo il 5 e 9 giugno

Si terranno mercoledì 5 giugno e domenica 9 giugno i playout di serie B, che coinvolgono Salernitana e Venezia. Le date sono state fissate dal presidente della Lega serie B, Mauro Balata, su indicazione del presidente della Figc, Gabriele Gravina, che ne ha dato annuncio al termine del Consiglio federale della Figc.

«Anche dopo la soluzione di ieri mi sembra che non ci siano più problematiche giuridiche di scorrimento e scivolamento della classifica che avevano creato una riflessione. Ieri con la sentenza della corte federale tutto è venuto meno», ha dichiarato il presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata.

Ieri è arrivata la sentenza della Corte federale che ha inflitto al Palermo 20 punti di penalizzazione in Serie B, cancellando quindi la retrocessione in C del club rosanero che era stata decisa in primo grado. «Il calcio - conclude Balata - è un gioco che si fa in campo, la corte federale ha ripristinato una classifica ed eliminato alcune criticità giuridiche».

