Giro d'Italia, Chaves vince in salita. Carapaz sempre in rosa

Il colombiano Esteban Chaves della Mitchelton-Scott ha vinto per distacco la 19/a tappa del Giro d'Italia, la Treviso-San Martino di Castrozza di 151.0 km.

Con una serie di rasoiate micidiali sull'ultima salita, Chaves è riuscito a staccare i suoi compagni di fuga per arrivare da solo al traguardo con le braccia alzate. Secondo posto per Andrea Vendrame della Androni Giocattoli a 0.10", sfortunato per un problema meccanico che gli ha fatto perdere la ruota di Chaves proprio nel momento decisivo. Terzo il portoghese Manuel Antunes della CCC sempre a una decina di secondi. Lontano il gruppo con la maglia rosa.

L'ecuadoriano Richard Carapaz della Movistar conserva la maglia rosa di leader del Giro d'Italia anche dopo la 19/a tappa, la Treviso-San Martino di Castrozza di 151.0 km. Il gruppo dei migliori è stato preceduto dal colombiano Miguel Angel Lopez della Astana, arrivato a 5'45" dal vincitore di tappa Esteban Chaves della Mitchelton-Scott. Il drappello con la maglia rosa è arrivato a 6'28" guidato da Primoz Roglic della Jumbo, Vincenzo Nibali della Bahrain Merida e lo stesso Carapaz. Invariata la classifica generale, con Carapaz che ha sempre 1'54" di vantaggio su Nibali e 2'16" su Roglic.

