Carapaz nella storia: primo ecuadoriano a vincere il Giro d'Italia. Nibali chiude secondo

Richard Carapaz ha vinto il 102/o Giro d’Italia di ciclismo, che si è concluso oggi a Verona, con la 21/a tappa, che è stata vinta dallo statunitense Chad Haga in 22'07'', a oltre 46 chilometri orari di media. È la prima vittoria dell’ecuadoriano, ma anche di un corridore del suo Paese.

Il podio ai piedi di Carapaz, è completato da Vincenzo Nibali, che si è classificato al secondo posto con un ritardo di soli 1'05''; e dallo sloveno Primoz Roglic, in ritardo di 2'30" dall’ecuadoriano. Quarto lo spagnolo Mikel Landa, a 2'38'', quinto l’olandese Bauke Mollema, a 5'43''. Per Nibali si tratta del sesto podio: il messinese ha vinto due volte (2013 e 2016), due volte si è piazzato al secondo posto e due volte al terzo.

«Non so che dire, è un’emozione unica, la vittoria più grande della mia vita - ha dichiarato Carapaz -. È stato un sogno ma è anche la ricompensa per tutti i sacrifici fatti. Ringrazio anche la squadra per avermi permesso di vincere questo Giro». A Verona presenti anche i suoi genitori («Non me l’aspettavo, questo momento unico lo devo a loro») e il figlio di 5 anni: «È la mia ragione di esistere, quello che mi fa andare lontano».

