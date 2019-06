F1, Vettel conquista la pole al Gran Premio del Canada: "Felice per il team"

Sebastian Vettel conquista la pole position del Gran premio del Canada, che si disputerà domani a Montreal. Il tedesco della Ferrari ha firmato il tempo di 1'10"240, superando in dirittura d'arrivo il crono del campione del mondo Lewis Hamilton, in ritardo di 0"206. Terzo tempo per l'altro ferrarista Charles Leclerc, a 0"680 dal compagno di scuderia. Quarto l'australiano Daniel Ricciardo su Renault.

"Sono pieno d'adrenalina... Felice, davvero felice per tutto il team. Le ultime settimane sono state difficili per noi della Ferrari. La macchina dava buone sensazioni, spero che la pole ci dia la spinta giusta per la gara", commenta euforico il ferrarista a Sky.

Hamilton mastica amaro: "Sono stati più veloci di noi, soprattutto nell'ultimo settore. Ho fatto tutto il possibile, il tempismo è stato perfetto, le procedure anche: sono contento del nostro lavoro. Va bene così. Sapevamo che loro sarebbero stati veloci. Domani sarà interessante la gara". Il campione del mondo in carica ha ottenuto il secondo miglior tempo.

