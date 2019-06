Roland Garros, l'australiana Barty è la nuova regina: battuta la Vondrousova

L'australiana Ashleigh Barty è la nuova regina del Roland Garros. Nella finale disputata a Parigi, la numero 8 al mondo ha sconfitto la 19enne ceca Marketa Vondrousova in due set con il punteggio di 6-1, 6-3, in un'ora e 12 minuti di gioco.

Per la 23enne Barty è il primo titolo del Grande Slam nel singolare in carriera, dopo gli Us Open vinti in doppio lo scorso anno in coppia con Coco Vandeweghe. La Barty succede alla rumena Simona Halep nell'albo d'oro di Parigi.

