Ciclismo, Ulissi vince il Gp di Lugano. Quinto posto per Nibali

Diego Ulissi ha vinto in volata il Gp di Lugano, corsa in linea del calendario svizzero di 185,6 chilometri. Il 29enne toscano della UAE Team Emirates, al suo primo centro stagionale, ha preceduto il bielorusso e compagno di squadra Alexandr Riabushenko e lo sloveno Matej Mohoric (Bahrain-Merida).

Quinta posizione per Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), sesto Giovanni Carboni (Bardiani CSF); rientro in gruppo senza problemi per Fabio Aru (Uae Emirates) nel suo primo test dopo l’intervento all’arteria iliaca che lo ha tenuto fermo a lungo.

