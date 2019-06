Juventus, con Sarri è in arrivo anche Emerson. E per Allegri spunta l'ipotesi Chelsea

Sembra ormai questione di ore l'approdo di Maurizio Sarri alla Juventus. Secondo il "Sunday Express" il Chelsea avrebbe deciso di liberare il tecnico toscano anche se i bianconeri non hanno intenzione di pagare i 5,5 milioni richiesti da Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich.

La chiave per il via libera all’affare arriverebbe allora da Emerson Palmieri: la Juventus è pronta a pagare di più il terzino italo-brasiliano, ex Roma, per chiudere la questione allenatore. Una questione che potrebbe avere un risvolto clamoroso a Stamford Bridge, dove potrebbe arrivare Massimiliano Allegri.

Le candidature di Frank Lampard e Gareth Southgate (che oggi si è defilato, giurando fedeltà alla Nazionale inglese) sembrerebbero gli unici ostacoli allo 'scambiò di panchine tra i due club.

