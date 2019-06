Playoff, il Pisa batte la Triestina 3-1 al Nereo Rocco e torna in Serie B

Il Pisa torna in Serie B. Dopo il 2-2 dell'Arena Garibaldi, i toscani si sono imposti davanti agli oltre 20mila del Nereo Rocco per 3-1 ai supplementari (1-1 al 90'), riconquistando la cadetteria dopo due anni d'assenza. Masucci al 28' aveva portato in vantaggio il Pisa, raggiunto al 58' dal rigore di Granoche.

Triestina in 10 all'82' (espulso Lambrughi) e nel corso dei supplementari le reti della promozione nerazzurra firmate da Marconi in mischia e da Gucher in contropiede. Pisa promosso dunque assieme a Entella, Pordenone e Juve Stabia; l'ultima arriverà dalla sfida tra Trapani e Piacenza.

