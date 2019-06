Juventus, inizia l'era Sarri: "Felice di essere qui, è il coronamento di una carriera"

«Sono molto contento di essere qui oggi», sono queste le prime parole di Maurizio Sarri da allenatore della Juventus. Il tecnico toscano si presenta nella sala Giovanni e Umberto Agnelli dell'Allianz Stadium in giacca e cravatta, svestendo la sua celeberrima tuta."

«Da bambino ero tifoso del Napoli e lì ho dato tutto, dal punto di vista professionale e morale», dice senza rinnegare il suo passato partenopeo. «Nell'ultimo mese - dice nel suo primo giorno da allenatore della Juventus - ho avuto dubbi, che la società mi ha tolto presentando Ancelotti. Non è stata colpa della società, ma mia, perché il dubbio tra continuare o andare via era forte. Ho preferito andare all'estero, per non passare subito a un'altra italiana. Penso di avere rispettato tutti».

«La Juve mi da l'opportunità di tornare in Italia, è il coronamento di una carriera lunghissima che nell'80% del percorso è stata anche difficilissima. Non ho mai visto una società tanto determinata a prendere un allenatore. L'emozione c'è ed è forte», ha aggiunto. La Champions resta il grande obiettivo: «È un sogno da perseguire con determinazione feroce, con la convinzione che è obiettivo con un coefficiente di difficoltà mostruoso».

«Vincere e divertirsi sono due cose che si possono coniugare, poi è difficile», commenta riguardo il motto della Juventus "vincere è l'unica cosa che conta". «Sul vincere posso dire poco, perché ho vinto poco - ammette il neo allenatore bianconero -. Penso che l'obiettivo di divertirsi in campo non sia antitetico a quello di vincere, perché se una squadra si diverte in campo, e diverte il pubblico, acquista quell'entusiasmo che molto spesso è benzina per fare risultato».

E in merito alla possibile accoglienza da parte dei suoi ex tifosi, Sarri è molto chiaro: «Se esco dal San Paolo so che se mi applaudono è una manifestazione d'amore, se mi fischiano è una manifestazione d'amore. Uscirò volendogli bene come prima, in un modo o in un altro».

