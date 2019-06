Federer trionfa ad Halle per la decima volta, nel femminile Barty nuova numero 1

Tutto secondo pronostico e 10ma vittoria in carriera per Roger Federer nel torneo Atp 500 di Halle, chiusosi oggi sull'erba tedesca. In finale, il fuoriclasse svizzero ha battuto David Goffin, il belga che aveva eliminato ieri Matteo Berrettini, col punteggio di 7-6 6-1.

Per il 37enne di Basilea si tratta della decima vittoria (su 13 finali disputate) sull'erba tedesca che lo aveva già visto campione nel 2003-2006, 2008, 2013-2015 e 2017. Halle rappresenta anche il 102mo trofeo in bacheca per lo svizzer, su 155 finali giocate.

Novità importanti nel circuito femminile: Ashleigh Barty ha vinto la finale del "Nature Valley Classic", Wta Premier con 1.006.263 dollari di montepremi, disputato sull'erba di Birmingham e da domani sarà la nuova numero 1 del mondo.

La tennista australiana, campionessa al Roland Garros e numero 2 del tabellone, ha sconfitto la tedesca Julia Goerges, testa di serie numero 8 del seeding e 19 del ranking Wta, per 6-3 7-5. Da domani la 23enne di Ipswich sarà in cima alla classifica internazionale scavalcando la giapponese Naomi Osaka.

