Tennis, il siciliano Cecchinato eliminato al primo turno sull'erba di Eastbourne

Nulla da fare per Marco Cecchinato nel "Nature Valley International", torneo ATP World Tour 250 dotato di un montepremi di 684.080 euro in corso sui campi in erba di Eastbourne, in Gran Bretagna (combined con un WTA Prremier), ultimo appuntamento utile per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon.

Il 26enne tennista palermitano, numero 40 del ranking mondiale e settima testa di serie, semifinalista dodici mesi fa, ha ceduto per 6-4 6-4 al polacco Hubert Hurkacz, numero 52 Atp. A "Ceck" non è servita neanche un’interruzione per pioggia sul 3-2 del secondo set con Hurkacz, al servizio con un break di vantaggio: alla ripresa Marco ha messo a segno il contro-break ed è poi passato a condurre per 4-3 ma ha finito per perdere gli ultimi tre giochi.

In tabellone principale c'è anche Thomas Fabbiano, numero 102 del ranking mondiale, passato attraverso le qualificazioni. Il 30enne di San Giorgio Ionico al primo turno se la vedrà domani con il britannico James Ward, numero 212 Atp, anche lui qualificato (nessun precedente).

