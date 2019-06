Accordo tra Paris Saint-Germain e Nike: un miliardo per la sponsorizzazione fino al 2032

Milioni come se piovesse, anzi miliardi. Nelle casse del Psg infatti, grazie a un accordo con la Nike reso noto oggi, affluiranno annualmente 80 milioni di euro fino al 2032. Per un totale di un miliardo e 40 milioni. E' stato lo stesso club parigino ad annunciare stamattina -come informa L’Equipe- di aver concluso «il più grande accordo di sponsorizzazione della sua storia».

La nuova partnership con il produttore americano di attrezzature è stata negoziata personalmente dal presidente Nasser al-Khelaïfi, e consente al club calcistico francese di essere ora tra i primi 5 titolari di grandi contratti di sponsorizzazione europei.

Finora l’accordo con l’azienda americana prevedeva un contributo di 25 milioni annui. Questo forte incremento è una buona notizia per il club in tema di fair play finanziario. Il contratto con Nike è valido anche per la formazione femminile e la squadra di pallamano. A questi soldi inoltre si aggiungono le entrate, previste nella prossima stagione da un altro sponsor il cui logo apparirà sulla maglia, del valore di oltre 50 milioni annui.

