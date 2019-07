Inter, ufficiale l'arrivo di Godin: "Sono qui per vincere"

«C'è un nuovo sceriffo in città»: così l’Inter ha annunciato su twitter la firma di Diego Godin, che diventa ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro.

«FC Internazionale Milano comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Diego Godin fino al 30 giugno 2022. Welcome Diego», si legge nella nota del club. Godin, difensore uruguaiano di 33 anni, arriva dall’Atletico Madrid a parametro zero.

«Sono venuto all’Inter per vincere, per dare il massimo, per dare tutto me stesso: anima e corpo, dentro e fuori dal campo». Si presenta così Godin nella sua prima intervista da giocatore nerazzurro.

«Ho scelto l’Inter perché ha un progetto sportivo ambizioso, vuole tornare a vincere ed è una grandissima squadra - le parole del 33enne difensore uruguaiano a Inter Tv -. Ho tante aspettative e grande entusiasmo. Non vedo l’ora, la Serie A mi attrae, sarà una grande sfida».

Decisivi anche i consigli di Alvaro Recoba e Matias Vecino, connazionali di Godin. «Ho parlato con entrambi, soprattutto con Matias, che è un mio compagno di nazionale. Mi ha parlato molto bene della squadra e soprattutto delle ambizioni del club in queste stagioni - ha proseguito -. Avere già un amico dentro lo spogliatoio per me è molto importante: sicuramente mi aiuterà a conoscere i compagni».

