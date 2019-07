De Rossi ha scelto il Boca Juniors: trattativa avanzata con gli argentini

Fonti del Boca Juniors, interpellate dal giornale 'La Nacion' non confermano che ci sia già l’accordo fra Daniele De Rossi e il Boca Juniors, ma sottolineano «la ripresa delle trattative, che sono in stato avanzato: siamo vicini a una conclusione».

Sulle pagine del quotidiano di Buenos Aires viene poi ricordato che De Rossi è un tifoso dichiarato del Boca, al punto da seguirne in televisione le partite e da aver posato con la maglia gialloblù, ma anche che «inizialmente il suo arrivo non apporterebbe grandi soluzioni all’allenatore Gustavo Alfaro, visto che non ha fatto la preparazione e non gioca da quando ha smesso con la Roma. Oltretutto, fino a poco tempo fa, aveva preso in considerazione l’ipotesi del ritiro».

Intanto il Boca ha concluso l’acquisto dal Benfica di Eduardo Salvio, che torna in patria dopo aver giocato fuori per dieci anni, ed è vicinissimo a prendere l’ex attaccante del Genoa Mauro Boselli che nel Corinthians non trova spazio.

© Riproduzione riservata