International Champions Cup, sconfitta all'esordio per la Juventus: il Tottenham vince 3-2

Inizia con un ko per 3-2 contro il Tottenham la stagione della Juventus. Al National Stadium di Singapore, nel primo match della International Champions Cup, la squadra di Sarri è stata battuta in rimonta per 3-2 dai finalisti dell’ultima Champions League.

Dopo essere passati in svantaggio al 31' con un gol di Lamela, i bianconeri hanno ribaltato la partita nella ripresa con Higuain al'11' st quindi con Ronaldo al 15'.

Pareggio di Moura al 19' prima del gran gol di Kane al 48', realizzato da centrocampo dopo aver soffiato la palla a Rabiot. Esordio per il neo-acquisto De Ligt, entrato in campo al 18' st dopo un solo allenamento con i compagni.

