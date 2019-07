Tennis, sfortuna per il siciliano Caruso: infortunio e ritiro nella semifinale di Umago

Tanta sfortuna per Salvatore Caruso. Il siciliano è stato costretto al ritiro all’inizio del secondo set della semifinale del "Plava Laguna Croatian Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 524.340 euro in corso sulla terra rossa di Umago, in Croazia.

Il 26enne di Avola, numero 125 del ranking mondiale, promosso dalle qualificazioni ed in serie positiva da 5 incontri, ha alzato bandiera bianca per un infortunio alla coscia sinistra sul punteggio di 7-5 (40-0) in favore del suo avversario, il serbo Dusan Lajovic, numero 36 Atp e quarto favorito del seeding.

Davvero la peggior conclusione per una settimana comunque memorabile con la prima semifinale in carriera nel circuito maggiore che gli regalerà da lunedì un best ranking davvero molto vicino alla top 100.

Lajovic, nella sua seconda finale in carriera dopo quella del Masters 1000 di Monte-Carlo lo scorso aprile persa contro Fognini, troverà dall’altra parte della rete l’ungherese Attila Balazs, numero 207 Atp, proveniente dalle qualificazioni e rivelazione del torneo.

