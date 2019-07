Federica Pellegrini vince l’oro nei 200 stile libero ai mondiali di Gwangju

Federica Pellegrini - che compirà 31 anni il prossimo 5 agosto - ha vinto l'oro mondiale nuotando in 1'54"22, precedendo al traguardo la 19 enne australiana Ariane Titmus, 1'54"66 e la 26enne svedese Sarah Sjoestrem 1'54"78.

«E' incredibile, non ci credo ancora. Una vittoria che è arrivata inaspettata. Dovevo essere qui di passaggio e invece è arrivato questo». E’ emozionata come mai prima Federica Pellegrini quando ai microfoni di Rai Sport commenta il suo oro mondiale nel 200 stile libero, quarto di specialità in otto anni in cui è sempre comunque salita sul podio (tre argenti e un bronzo).

A pochi giorni dal suo 31esimo compleanno (li compirà il 5 agosto) la campionessa veneta si lascia sfuggire davanti alle telecamere anche una lacrima quando parla di questo come del suo ultimo mondiale, evento eccezionale per lei che subito chiarisce: «Non è perchè mi dispiace, ma perchè sono contenta...».

Poi riassume in due parole questo anno fantastico: «Me la stavo facendo sotto dalla paura. Questa vittoria è arrivata inaspettata ed è la prova che ho lavorato bene e che il lavoro paga. Tanto. E’ incredibile comunque quello che è successo - aggiunge - anche perchè abbiamo deciso di partecipare ai mondiali dopo aver fatto i test ai Settecolli. Poi qui mi sono trovata a giocarmi qualcosa di importante arrivando qui di passaggio».

Poi saluta i suoi tifosi dalle telecamere e spiega: «Devo andare sul podio a cantare l’inno».

