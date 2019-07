Nasce la Fifa Clearing House, vigilerà sulle indennità di formazione

La Fifa ha deciso di effettuare un’iniziativa degna di rilievo per lo sviluppo del mercato dei trasferimenti. Nell’ambito degli sforzi promossi dal presidente Gianni Infantino in direzione di una maggiore regolamentazione, è nata la Fifa Clearing House. Questo organismo si occuperà di garantire il pagamento degli importi correlati ai contributi di solidarietà e alle indennità di formazione.

Infatti, la Fifa sta prestando notevole attenzione ai pagamenti effettivi associati ai meccanismi di «Training Rewards». Secondo i dati elaborati dalla Federazione internazionale, il divario tra i contributi di solidarietà e le indennità di formazione da versare ai club e quelle effettivamente pagate sta crescendo ogni stagione.

L’obiettivo della Clearing House è quello di garantire che tutti i pagamenti siano effettuati, sottolineando la volontà di far aumentare la quantità di denaro distribuita ai club che hanno formato i calciatori fino a quattro volte rispetto a ora. Questa iniziativa arriva dopo la decisione del Consiglio Fifa del 26 ottobre 2018.

La Fifa Clearing House diventerà un’entità separata sotto il pieno controllo della Federazione guidata da Infantino e avrà come obiettivo il controllo di questa tipologia di pagamenti tra i club di tutto il mondo. In conformità con le disposizioni stabilite dall’Rstp (Regulations on the Status and Transfer of Players), il nuovo club dovrà versare dei pagamenti alle società che hanno contribuito alla sua formazione calcistica.

Una volta pienamente operativa, si stima che la Fifa Clearing House gestirà circa 14.000 transazioni per un totale di 360 milioni di euro all’anno, coinvolgendo più di 120 Paesi e 15 diverse valute. In questo contesto la Fifa sta presentando una gara d’appalto, per invitare le società a fornire proposte a sostegno dell’istituzione e del suo funzionamento.

