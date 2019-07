Manchester United in Norvegia senza Lukaku, l'Inter spera ma servono 82 milioni

Il Manchester United è partito per la Norvegia, in vista di un’amichevole in programma domani, lasciando a casa l’attaccante belga Romelu Lukaku e il difensore italiano Matteo Darmian.

La punta, da tempo oggetto di avanzate trattative tra il club inglese e l’Inter, aveva partecipato al tour in Australia ed Estremo Oriente, ma senza mai giocare a causa di un infortunio. Anche Darmian è sulla lista dei partenti, e la contemporanea esclusione dalla trasferta norvegese sembra indicare che entrambi siano ai saluti.

Dopo l’uscita in Norvegia, la squadra allenata da Solskjaer ha in programma una sola altra amichevole, sabato prossimo a Cardiff contro il Milan. L’Inter continua a studiare un piano per mettere le mani sul centravanti, oggetto del desiderio di Antonio Conte. La valutazione del centravanti belga è nota: 82 milioni di euro.

