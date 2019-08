Ciclismo, tragedia al Giro di Polonia: il belga Lambrecht muore dopo una caduta

Tragedia al Giro della Polonia. Bjorg Lambrecht, 22enne promessa del ciclismo belga, è morto per le conseguenze di una rovinosa caduta in cui è rimasto coinvolto durante la terza tappa di oggi. Ne dà notizia su Twitter la sua squadra, la Lotto-Soudal.

«La più grande tragedia possibile che potrebbe colpire famiglia, amici e compagni di squadra di Bjorg è successa...riposa in pace Bjorg». Così il team ha annunciato il decesso dello sportivo belga.

Lambrecht è stato su subito soccorso dopo la caduta, ma le sue condizioni sono subito apparse molto critiche. Verificato che non era possibile trasportarlo in elicottero, è stato portato via in ambulanza e ricoverato in un ospedale dove è morto. Inutili i tentativi di rianimarlo

