Pogba pronto a lasciare lo United, è testa a testa tra Juventus e Real Madrid

Il Real Madrid non è solo nel suo tentativo contro il tempo per assicurarsi Paul Pogba. Secondo quanto scrive oggi 'Marca', anche la Juve vorrebbe riabbracciare il suo ex campione e si starebbe muovendo di conseguenza in questi giorni.

I due club hanno tempo fino al 2 settembre per acquistare il cartellino del centrocampista francese, ma il Manchester United ha tempo fino a questo giovedì, data di chiusura del mercato della Premier, per trovare un so ipotetico sostituto. Se prima di quel termine non dovessero riuscirci, sarebbe quasi impossibile pensare che i Red Devils lascino andare via il loro campione del mondo.

Lo United però, che ieri ha chiuso per Maguire a 88 milioni di euro, starebbe lavorando alacremente per prendere il laziale Milinkovic-Savic, considerata l’unica seria alternativa a Pogba. Nel frattempo, Real Madrid e Juve starebbero cercando di trovare la formula per ottenere il transalpino senza dover pagare più di 150 milioni di euro. Secondo 'The Times', i Blancos avrebbero già offerto James e 30 milioni, una prima proposta che i britannici avrebbero già rispedito al mittente.

Ci sono però altri giocatori che le 'Merengues' potrebbero offrire, tra cui Gareth Bale, il cui trasferimento in Cina è sfumato all’ultimo minuto. Anche i campioni d’Italia avrebbero messo sul piatto pezzi pregiati come Matuidi, Mandzukic o Dybala, anche se l’attaccante argentino ha già fatto sapere di non voler andare a Manchester.

E Pogba? Il francese non sembra indifferente a tutte le voci di mercato, che si sono amplificate dopo la sua assenza, per un problema alla schiena, nella sfida amichevole con il Milan. Mister Solskjaer ha cercato di spegnere sul nascere ogni speculazione ma, per i media inglesi, l’assenza di Pogba è stato un chiaro messaggio rivolto ai due club, Real e Juve, che lo vorrebbero in rosa per la prossima stagione.

