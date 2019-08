Tennis, Murray è tornato: in campo a Cincinnati, Zhuhai e Pechino

Andy Murray ormai è tornato. Il britannico, che mesi addietro aveva annunciato il suo ritiro dal tennis internazionale, rientra nel circuito in singolare nel torneo di Cincinnati, al via oggi, come wild card.

A ruota, come lo stesso scozzese ha annunciato dagli Usa, Murray continuerà il suo percorso giocando anche i tornei di singolo di Zhuhai e Pechino, in scena a settembre. Il britannico non gioca in singolare dagli Australian Open di inizio anno.

Poi è sottoposto all’ennesimo intervento chirurgico all’anca. Negli ultimi mesi ha giocato solo in doppio (maschile e misto) al Queen's, a Eastbourne, a Wimbledon e a Washington.

