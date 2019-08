Pozzovivo investito a Vadue di Carolei: fratture a braccio e gamba, addio Vuelta

Il corridore professionista, Domenico Pozzovivo, 37 anni ciclista su strada che corre per il team Bahrain-Merida, capitanato dal messinese Salvatore Nibali, ha riportato, questa mattina, una frattura al braccio e alla gamba in seguito a un incidente.

Il ciclista lucano, originario di Policoro, è stato investito da un'auto a Vadue di Carolei, porta meridionale di Cosenza che si spalanca sulle Serre, mentre stava pedalando insieme ad altri atleti. L'automobilista si è fermato immediatamente, chiamando i soccorsi. Pozzovivo è cosentino d'adozione.

Sua moglie, Valentina Conte, è di Cassano Jonio. I due si conobbero nel corso di una manifestazione ciclistica amatoriale nel 2012. Pozzovivo fu invitato come testimonial, la Conte era assessore al Comune di Cassano. I due si conobbero e non si sono più lasciati. La caduta di ieri costringerà Pozzovivo a saltare la Vuelta. Sull'arrampichino di Carolei stava preparando la gamba per la corsa a tappe spagnola. Ma non potrà esserci.

