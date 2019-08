Tennis, Nadal trionfa ancora in Canada: titolo numero 83 in carriera

Rafa Nadal vince l’edizione 2019 della "Rogers Cup", Masters 1000 con un montepremi pari a 5.701.945 dollari che si è chiuso ieri sera sul cemento di Montreal.

Il mancino di Manacor, prima testa di serie, dopo aver eliminato Fognini nei quarti ed essere arrivato in finale senza nemmeno giocare visto il forfait di Monfils, si sbarazza per 6-3 6-0 di Daniil Medvedev in un’ora e 11 minuti e conquista così il titolo numero 83 della sua carriera, il 35esimo Masters 1000 (record).

Alla quinta affermazione in terra canadese (nel 2005, 2008, 2013 e 2018 gli altri successi), Nadal è al terzo titolo stagionale dopo Roma e Roland Garros. Lo spagnolo ha poi deciso di riposarsi in vista degli Us Open, ultimo Slam stagionale al via tra due settimane sui campi in cemento di New York, rinunciando a giocare il torneo di Cincinnati.

Il posto in tabellone del maiorchino viene preso dal kazako Mikhail Kukushkin, lucky loser davvero fortunato perchè entrerà in gioco direttamente al secondo turno contro il vincente della sfida tra Mannarino e Garin. Già eliminato Marco Cecchinato, stasera debutteranno Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego.

© Riproduzione riservata