Forfait di Fognini al torneo di Cincinnati, eliminati Berrettini e Sonego

Dopo la sconfitta di Marco Cecchinato e Matteo Berrettini, a Cincinnati arrivano anche l’uscita di scena di Lorenzo Sonego e il forfait di Fabio Fognini.

Nel torneo Atp Masters 1000 in corso sui campi in cemento della città dell’Ohio, nella notte italiana è stato eliminato anche il piemontese, n.47 del ranking, sconfitto in due set (7-5, 6-4) dall’australiano Nick Kyrgios. Fognini ha invece, tornato lunedì nella top ten mondiale, ha scelto di fermarsi per dare un pò di riposo alla caviglia, in vista degli Us Open.

Il tennista ligure, testa di serie numero 10 del Masters 1000 americano, avrebbe dovuto esordire stasera contro il canadese Denis Shapovalov: al suo posto scenderà in campo il lucky loser portoghese Joao Sousa.

