De Rossi, debutto dolce-amaro con il Boca: segna ma perde ai rigori

Tantissimi palloni recuperati davanti alla difesa e subito giocati con abilità, contrasti vincenti, grinta a palate, il primo cartellino giallo ed il primo gol, gli osanna dei 25000 tifosi accorsi allo stadio 'Ciudad de la Plata' che l’hanno celebrato al grido 'Ole, ole, ole, ole tano, tano'. El Tano ('l'italiano'), al secolo Daniele De Rossi, si è meritato un 7 in pagella all’esordio con la maglia del Boca Juniors nella Coppa Argentina.

Nella prima uscita con la nuova maglia, per di più da titolare, è rimasto in campo 77 minuti, con il grande merito di aver portato in vantaggio i suoi contro l'Almagro con un colpo di testa, al 26', direttamente da calcio d’angolo. Tutto questo però non ha evitato al Boca l’eliminazione perché uscito 'El Tano' la squadra ha cominciato a subire le ripartenze degli avversari, è apparsa più timida ed ha finito per incassare il pareggio.

Rete di Martinez ad 8' dalla fine, propiziata da un errore di Campuzano, proprio il giocatore entrato al posto di De Rossi. I calci di rigore sono stati un disastro: solo Tevez ha trasformato il suo tiro. Un ko che ha lasciato tanto amaro in bocca ai tifosi degli Xeneizes, senza però nulla togliere alla scintillante prima uscita, dell’ex giallorosso, il cui nome è stato accolto da un boato già alla lettura delle formazioni.

Un esordio autorevole - vedi l’entrata dura, ma non cattiva, che gli è costata il giallo - per il giocatore «che somma in se le doti del vincente e del sognatore», come l’ha definito il Clarin. E che ha attraversato un oceano alla scoperta di un calcio ed un continente nuovi.

L’allenatore Gustavo Alfaro, pur rammaricato per il risultato finale, non ha risparmiato lodi al suo numero 16: «Avevo previsto che stesse in campo solo un tempo perché Daniele non giocava da un bel pò. Ma quando ho visto come si muoveva, ho deciso di lasciarlo più a lungo». I tifosi non hanno preso bene la sostituzione e si sono scatenati sui social. Su tutte il disegno in stile Simpson che ritrae De Rossi che, dopo aver visto il secondo tempo del Boca, prende un taxi per ripartire, trascinando due valige piene di soldi.

