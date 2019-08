Motocross, Gajser si laurea campione del mondo: ancora forfait di Cairoli

Proprio in Italia, precisamente a Imola che ha ospitato nel weekend il Gp italiano, Tim Gajser si è laureato campione del mondo della Motocross Mxgp. È il terzo titolo per il 22enne pilota sloveno.

Al principale avversario del siciliano Tony Cairoli, costretto a saltare gli ultimi sei Gp a seguito di un infortunio che lo ha estromesso dalla corsa per il titolo e lo terrà fuori fino al termine della stagione, è bastato arrivare quinto in sella alla sua Honda al termine di gara 1 vinta dall’olandese della Ktm Glenn Coldenhoff, seguito dallo svizzero Jeremy Seewer e dal francese Gautier Paulin entrambi su Yamaha.

Non senza difficoltà il risultato di Gajser, caduto a metà gara e risalita in sella dall’ottavo posto, dal quale ha iniziato scalare posizioni fino al quinto che gli ha permesso di festeggiare il titolo dopo l’arrivo. Dopo il Gp d’Italia, il motocross di sposta in Svezia: il circuito di Uddevalla ospiterà un’altra prova mondiale anche se i giochi per il titolo sono ormai fatti.

