La Fiorentina ufficializza Ribery, città in festa: "Mi manda Toni"

La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Franck Ribery. "Ribery è nostro", il messaggio diffuso dal club viola attraverso i propri canali. Il campione francese, svincolato dal Bayern Monaco dopo 12 anni di successi, classe '83, si lega alla Fiorentina per due stagioni a 4 milioni di euro annui più bonus legati al rendimento personale e della squadra. Il neo viola si è recato al centro sportivo dove ha incontrato Joe Barone, il braccio destro del presidente Commisso, il direttore sportivo Pradè, il tecnico Montella e tutti i suoi nuovi compagni di squadra.

Dopo le visite mediche in programma in giornata, Ribery dovrebbe cominciare ad allenarsi con il gruppo da domani; in programma anche la presentazione alla stampa e dalle 20, sempre di domani saranno aperti i cancelli dello stadio Franchi per il saluto dei tifosi al fuoriclasse francese.

"Ho parlato con Luca Toni e mi ha detto che la Fiorentina è un club grande e che la città è bella. A me piace la città e in più so già l'italiano: mi aspetto grande affetto. Grazie per tutto". Sono le parole che Franck Ribery ha rilasciato al sito ufficiale della Fiorentina. Il calciatore, sbarcato a Firenze da pochi minuti, è in compagnia della moglie e, ad accoglierlo all'aeroporto, il direttore tecnico viola Giancarlo Antognoni.

"Questo è davvero un gran bel giorno, siamo tutti felici per l'arrivo di Ribery". Così Joe Barone, l'uomo di riferimento del proprietario della Fiorentina Rocco Commisso. C'è grande euforia all'interno della Fiorentina e tra i tifosi per l'approdo del campione francese appena sbarcato a Firenze. "Domani sera lo presenteremo a tutta la città - ha annunciato Barone - apriremo lo stadio Franchi perché tutti possano salutare Ribery, ci aspettiamo un Franchi pieno come merito questo campione". Intanto Commisso è atteso per venerdì, per salutare il neo acquisto e spronare la Fiorentina in vista del debutto in campionato contro il Napoli.

