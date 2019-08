Calcio, ultime trattative per chiudere il mercato della serie A

Gli operatori di mercato sparano gli ultimi colpi, nella speranza di chiudere le trattative nelle quali sono coinvolti. Mancano sei giorni al suono del gong e cresce l’ansia dei tifosi, che sperano nell’arrivo di un campione in grado far fare alla squadra del cuore il salto di qualità.

Il Milan insiste per il fantasista Angel Correa, proponendo all’Atletico Madrid - proprietario del cartellino dell’argentino - un prestito oneroso da 10 milioni e diritto di riscatto fissato a 25. Proposta per il momento rifiutata dal club Colchonero, che chiede 40 milioni. Intanto, due fra un attuale milanista e un ex, sembrano destinati a divenire rinforzi del Monaco. Secondo Rmc Sport France è Franck Kessie il principale candidato al trasferimento nella squadra del Principato per rinforzare il centrocampo.

Nel caso in cui l’affare dovesse sfumare è pronta l’alternativa: si tratta di Bakayoko, ex rossonero in forza al Chelsea. C'è la fumata bianca per lo scambio fra Cristiano Biraghi ed Henrique Dalbert: il primo da Firenze si trasferirà alla Pinetina di Appiano Gentile, per giocare nell’Inter; il secondo farà il percorso inverso, direzione Firenze, per indossare la maglia viola. L’Inter resta attiva sul mercato e domani dovrebbe ufficializzare la conclusione della trattativa per il cileno

Alexis Sanchez, che dunque si prepara a tornare nel campionato italiano. Marotta, intanto, chiude nuovamente la porta in faccia a Icardi, che è tagliato fuori da ogni programma. Patrick Schick è a un passo dal Lipsia, mentre la Lazio ha ricevuto un’offerta dai turchi del Besiktas per l’attaccante Caicedo ed è pronta a rinnovare il contratto a Milinkovic-Savic(a Roma c'è il suo agente). Il Parma ha acquistato Giuseppe Pezzella dall’Udinese, facendogli sottoscrivere un contratto che scadrà nel 2024. La Fiorentina vuole chiudere per l’uruguayano Caceres, sul quale c'è pure il Cagliari. Il centravanti Fernando Llorente è a un passo dal Napoli: lo spagnolo, 34 anni, arriva a costo zero, dal momento che si è svincolato dal Tottenham. Manca solo l'ufficialità. Llorente ha già giocato in Italia, vestendo la maglia della Juventus.

Adesso è ufficiale: il campione del mondo 2018 in Russia, Adil Rami, non giocherà nel Brescia, ma con i turchi del Fenerbahce. Il Barcellona, infine, rilancia per il fuoriclasse brasiliano Neymar: pronti 170 milioni, scrivono Le Parisien e France Football. Il Psg nicchia e non sembra convintocdell’offerta, ma c'è ottimismo in casa catalana dopo il blitz degli emissari blaugrana a Parigi capeggiati proprio da un francese, l’ex difensore Eric Abidal. La richiesta del PSH è 100 milioni, più Semedo (pupillo di Valverde) e Dembelè.

© Riproduzione riservata