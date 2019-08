Il visto è scaduto, Stramaccioni bloccato in Iran: ma il club nega

Prima si definisce "sabotato" per non avere a disposizione l'interprete in conferenza stampa, ora si accorge di essere addirittura "clandestino" per un visto turistico scaduto che gli ha impedito, assieme ai suoi collaboratori, di tornare a Roma per la pausa del campionato. L'avventura di Andrea Stramaccioni in Iran, e più precisamente sulla panchina dell'Esteghlal, sta assumendo i contorni di un'odissea, se non addirittura di un incubo.

Secondo quanto riporta il sito on line de 'La Gazzetta dello Sport', il 43enne allenatore capitolino, ex Udinese e Inter, si è visto fermare in aeroporto dalla polizia iraniana, che gli ha contestato la validità del visto, ancora turistico e non di lavoro, nonostante sia coach dell'Esteghlal da metà giugno. Un 'disguido' non da poco sul quale sta lavorando anche l'ambasciata italiana in Iran, una situazione quasi kafkiana sui cui tempi di soluzioni nessuno sa sbilanciarsi.

Quel che è certo è che 'Strama', reduce dalle annate con il Panathinaikos in Grecia e lo Sparta Praga in Repubblica Ceca e atteso nella capitale dalla moglie Dalila e dai figli Giulio ed Elena, non sta certo vivendo un sogno, nonostante un ricco contratto biennale (1,6 milioni a stagione con opzione per un terzo). Anche per una campagna acquisti non soddisfacente, più volte Stramaccioni ha pensato di dimettersi, ma in questo caso dovrebbe versare al club, praticamente nelle mani dello stato iraniano, una penale di 3 milioni. Una cifra importante, certo, ma mai quanto il valore della libertà.

Il 'caso Stramaccioni' è stato negato dallo stesso club del mister romano. In una nota, infatti, l'Esteghlal smentisce la ricostruzione data dal sito Internet della 'Gazzetta', sostenendo che l'allenatore italiano non solo non si sarebbe recato in aeroporto ma non avrebbe nemmeno chiesto alcuni giorni di congedo al club iraniano, secondo il quale la squadra, e dunque anche Stramaccioni, riprenderà regolarmente ad allenarsi nella giornata di domani, domenica.

