Vuelta di Spagna: tappa ad Arndt, Edet è la nuova maglia rossa

Ancora senza un vero padrone la Vuelta a Espana 2019: per la terza volta in otto giorni Miguel Angel Lopez si lascia strappare la maglia rossa conquistata il giorno prima.

La casacca del leader passa sulle spalle di Nicolas Edet della Cofidis, entrato assieme a un folto gruppo di corridori nella corposa fuga di giornata dell’ottava tappa della corsa iberica, da Valls a Igualada, di 166.9 chilometri, caratterizzati da una forte pioggia, che si è abbattuta nel tratto finale sul plotone rosso e che di fatto non ha permesso all’Astana di forzare l'andatura per ricucire il gap nei confronti dei fuggitivi e in particolare di Edet, staccato di 6'24" alla partenza.

La vittoria è andata al tedesco Nikias Arndt, che a sorpresa ha beffato tutti in volata, battendo di una figura abbondante Aranburu e regalandosi la seconda vittoria in carriera in una grande corsa a tappe, dopo quella di Torino al Giro d’Italia. Al traguardo il corridore del team Sunweb non ha nascosto tutta la sua emozione.

«Una vittoria incredibile, ieri avevo detto al mio team che oggi avrei voluto entrare nella fuga. Ce l’ho fatta e ho vinto, straordinario. Sono molto felice. Ci siamo mossi bene, non ho collaborato nel tratto finale e poi in uno sprint sapevo che potevo avere buone chance». A sorridere è anche la nuova maglia rossa.

Il francese Edet adesso vanta 2'21" su Dylan Teuns, che rientra così in classifica dopo le difficoltà di ieri, quindi a 3'01" c'è Miguel Angel Lopez (domani in gruppo con la maglia bianca del leader della classifica dei giovani), che nel raffronto tra i big che si giocheranno questo Giro di Spagna conserva ancora un risicato vantaggio di 6" su Roglic, di 16" su Valverde e di 27" su Quintana.

Fabio Aru, giunto assieme ai migliori a 9'24" dal vincitore di giornata, esce dalla top ten: il sardo della UAE Emirates è ora tredicesimo a 6'37" da Edet e 3'36" da Lopez. Domani in programma l’attesissima nona tappa della Vuelta a Espana 2019, da Andorra la Vella a Cortals d’Encamp, di 94.4 chilometri: un percorso breve ma difficilissimo con cinque GPM, dei quali uno di categoria Especial e due di categoria 1.

Poi l’arrivo ad alta quota, che potrebbe riservare diversi attacchi da parte degli uomini di classifica. Si tratta di una delle frazioni che potrebbe rivelarsi decisiva per questo Giro di Spagna, nonostante manchino ancora altre due settimane di corsa.

© Riproduzione riservata