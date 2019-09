Inter prima in Serie A ma Conte vola basso: "Resto con i piedi per terra"

«Sono una persona con i piedi ben piantati in terra. Partire bene è positivo, ma siamo consapevoli delle difficoltà che potremmo incontrare». Antonio Conte non si lascia andare a facili entusiasmi e lo dimostra anche l'intervista rilasciata a Uefa.com alla vigilia del debutto in Champions contro lo Slavia Praga.

«Siamo una squadra in cui l'unico ad aver vinto trofei è probabilmente Godin, perciò tutti noi dovremo capire ciò che va fatto per centrare un traguardo importante e rendere felici i nostri tifosi», spiega il tecnico. E superare la fase a gironi è uno degli obiettivi dell’Inter che nel prossimo turno affronteranno il Barcellona.

«Sarà una sfida affascinante, di quelle che regalano motivazioni e che ti spingono a dare il massimo. Credo che neppure loro saranno felici di dover sfidare l’Inter. Noi abbiamo iniziato un percorso e vogliamo portarlo a termine nel miglior modo possibile. Affrontare le grandi squadre in Champions League è il modo migliore per crescere, per capire cosa ti manca per essere al top».

