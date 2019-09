Champions League, Barella salva l'Inter: pari nel recupero contro lo Slavia Praga

L’Inter di Conte esordisce in Champions League con un sofferto pareggio in casa con lo Slavia Praga che ha 'sognato' il bottino pieno con una rete al 63esimo.

Il pari solo al 92esimo con una rete di Barella. Oltre 60 mila i tifosi nerazzurri sugli spalti a festeggiare la propria squadra che parte timida lasciando l’iniziativa agli ospiti, anche se la prima vera occasione è di De Vrji su punizione che manda alto. L’Inter prova quindi a spingere ma non trova la via della porta e si scontro con il muro difensivo del Praga.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0. Nella ripresa i milanesi spingono sull'acceleratore ma il gol resta un tabù e sono quindi i cechi a trovare la via della rete con Olayinka. I padroni di casa si lanciano quindi in attacco per recuperare la partita consentendo allo Slavia di chiudersi in difesa e provare le ripartenze.

Al 71esimo Conte sostituisce Brozovic con Barella e Martinez con Politano ma il risultato non si sblocca. Al 91' Sensi centra in pieno la traversa e subito dopo arriva il pareggio. La partita si prolunga fino al 99esimo ma il risultato non cambia e l’Inter chiude la prima con un pareggio.

© Riproduzione riservata