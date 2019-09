F1, Leclerc conquista la pole a Singapore: "Ottimo lavoro della Ferrari"

Charles Leclerc partirà in pole position nel GP di Singapore. Con 1'36"217 ha preceduto di 191 millesimi la Mercedes di Lewis Hamilton. Ad aprire la seconda fila l'altra SF90 di Sebastian Vettel a 220 millesimi dal compagno di team. Al suo fianco Max Verstappen con la Red Bull a sei decimi. In terza fila la Mercedes di Bottas a nove decimi e Albon (Red Bull).

"Sono molto contento, ho fatto un ottimo giro. In alcuni momenti pensavo di aver perso la macchina ma l'ho ripresa e concludere con la pole è qualcosa di incredibile". Charles Leclerc si gode la pole position, la terza di fila per il monegasco della Ferrari e la quinta stagionale. "Il team ha fatto un lavoro fantastico, sapevamo che questa è una pista difficile ma abbiamo portato un pacchetto fantastico. I pezzi nuovi hanno funzionato nel modo giusto ed è stato molto bello vederlo in pista. Ieri non era la mia giornata, ma il lavoro fatto ha pagato", conclude Leclerc nell'intervista a caldo.

"Non so come le Ferrari oggi hanno tenuto questo passo". Lewis Hamilton è rimasto impressionato dall'exploit delle Rosse a Singapore. "Io ho dato tutto quello che avevo - ha assicurato il pilota Mercedes, leader del mondiale di F1 - e sono contento della prima fila, sono contento di essere tra le due Ferrari. Domani proverò a beffarle".

