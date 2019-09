Italia ai quarti negli Europei di pallavolo: Turchia ko, ora la Francia

A Nantes l'Italia della pallavolo battono in tre set la Turchia negli ottavi di finale degli Europei e volano ai quarti. Nell’ultima gara degli ottavi i ragazzi di Blengini hanno superato senza grandi patemi i turchi col punteggio di 25-22, 25-18 25-21.

Il prossimo 24 settembre, alle 20.45, gli azzurri affronteranno di nuovo la Francia - che ci ha sconfitto 3-1 nell’ultima gara del girone dei sedicesimi - che ha strapazzato la Finlandia negli ottavi. In caso di vittoria, probabile incrocio con la Serbia in semifinale, che non dovrebbe avere problemi contro la sorprendente Ucraina che ha eliminato il Belgio.

La Russia detentrice del trofeo europeo dovrà affrontare la Slovenia in una gara per nulla semplice perchè potrà contare sul sopporto del pubblico di Lubiana. La Polonia campione del Mondo, infine, sfiderà la Germania di Andrea Giani che ha eliminato l’Olanda.

© Riproduzione riservata