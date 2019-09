Tennis, Murray torna alla vittoria in singolare dopo nove mesi

Andy Murray è tornato al successo in singolo nove mesi dopo la sua ultima vittoria. È successo al primo turno del torneo di Zhuhai, in Cina, dove l’ex n.1 del tennis mondiale ha sconfitto in tre set (6-3 6-7 6-1) lo statunitense Tennys Sandgren, n.69 Atp.

Il 32enne britannico affronterà negli ottavi l’australiano Alex de Minaur (n.31 Atp). Dopo l’intervento chirurgico all’anca, che lo ha lasciato lontano dai campi per diversi mesi, Murray era tornato a giocare in doppio e solo più recentemente si era cimentato in singolare.

