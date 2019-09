F1, Leclerc come Schumi: a Sochi quarta pole di fila con la Ferrari

Quarta pole position di fila per Charles Leclerc. Il ferrarista è stato il più veloce nella sessione di qualifiche a Sochi dove domani si corre il Gp di Russia. Il monegasco col tempo di 1:31:628 ha preceduto Lewis Hamilton (+0:402) e il compagno di squadra Sebastian Vettel (+0:425). Quarto Max Verstappen (Red Bull), davanti all'altra Mercedes di Valtteri Bottas.

Ha eguagliato Michael Schumacher, l'unico finora in Ferrari ad ottenere quattro pole di fila, ma anche una leggenda come Manuel Fangio (6 pole alla sua prima stagione sulla 'Rossa') e Charles Leclerc, appena sceso dalla macchina dopo il miglior tempo nelle qualifiche del Gp di Russia, non nasconde un po' di emozione: "Oggi la macchina mi ha dato sensazioni fantastiche e sapere che ho eguagliato Schumacher è una situazione speciale. Però - aggiunge - non voglio pensare a queste statistiche, c'è ancora una strada lunga da fare domani".

