Calcio femminile, Italia-Bosnia al "Renzo Barbera" di Palermo: biglietti in vendita

Sono in vendita i biglietti per la partita della Nazionale femminile azzurra contro la Bosnia Erzegovina che si giocherà l'8 ottobre alle 17,30 allo stadio "Renzo Barbera" a Palermo. I tagliandi si possono acquistare nei punti vendita Vivaticket e sui siti vivaticket.it e Figc.it.

Saranno in vendita solamente i biglietti per la tribuna coperta e la gradinata. I prezzi sono gli stessi per tutti i settori: 5 euro biglietto intero e 1 euro per gli under 12. Acquistando un biglietto per la partita della nazionale femminile si avrà uno sconto del 50% sul costo del biglietto di gradinata per la partita della Nazionale maggiore di Roberto Mancini che il 18 novembre al "Barbera" sfiderà l'Armenia.

Per usufruire della promozione al momento dell'acquisto del biglietto per gli azzurri occorrerà esibire il tagliando della partita delle azzurre. La nazionale femminile torna a Palermo a distanza di 19 anni dall'ultimo precedente dell'ottobre del 2000 contro il Portogallo e segna anche il primo appuntamento in casa per le azzurre di Milena Bertolini nelle qualificazioni a EURO 2021 dopo il Mondiale francese.

