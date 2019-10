Marchisio dice addio al calcio, il centrocampista si ritira a 33 anni

Claudio Marchisio dice basta. Domani l’ex centrocampista della Juventus tornerà all’Allianz Stadium, l'impianto che lo vide conquistare sette scudetti con l’amata maglia bianconera, ma stavolta non lo farà con la divisa e le scarpette da gioco bensì per annunciare il ritiro.

L’appuntamento è alle 15 alla Sala Gianni e Umberto Agnelli dello Stadium. Il piemontese, che nel corso dell’ultima estate aveva rescisso il suo contratto con lo Zenit San Pietroburgo, è costretto a smettere con il calcio giocato a causa dei continui infortuni che anche nell’ultima stagione in Russia lo hanno limitato.

Marchisio, che in carriera ha vestito le maglie di Juventus, Empoli e Zenit, oltre a quella della Nazionale con cui ha collezionato 55 presenze e 5 gol, aveva in passato rifiutato il passaggio ad altre squadre italiane per rispetto del suo grande e primo amore, quello per la Juventus, e in tempi più recenti ha detto no a chiamate di squadre cinesi, brasiliane e dei Rangers Glasgow.

Oltre ai 7 scudetti e a un campionato di Serie B, con la Juventus l'ex numero 8 ha vinto 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane mentre in Russia si è fregiato del titolo nazionale 2018/2019. Sarà lo stesso Marchisio, che in Nazionale vanta 55 presenze e 5 gol, a fare chiarezza su quali saranno i suoi futuri impegni nella conferenza di domani.

© Riproduzione riservata