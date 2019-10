Nadal dà forfait a Shanghai: infiammazione alla mano sinistra

Niente Masters 1000 di Shanghai per Rafa Nadal per il secondo anno di fila. Se un anno fa il maiorchino fu costretto a rinunciare per dei fastidi al ginocchio sinistro, stavolta è la mano sinistra a spingerlo al forfait.

Secondo la stampa spagnola, Nadal ha sofferto un’infiammazione al punto da aver giocato con delle infiltrazioni durante la prima giornata della Laver Cup a Ginevra.

L’ex numero uno del mondo non si è così potuto preparare per l’appuntamento cinese in calendario la prossima settimana e dovrebbe tornare in campo a Parigi-Bercy il 28 ottobre. Nel frattempo potrà dedicarsi agli ultimi preparativi per il matrimonio, in programma il 19 a Maiorca.

© Riproduzione riservata