Calcio, choc in Nigeria: muore a 31 anni l'ex nazionale Isaac Promise

Calcio nigeriano sotto choc per la scomparsa a soli 31 anni di Isaac Promise, ex nazionale e capitano della squadra argento olimpico a Pechino 2008.

Secondo le prime ricostruzioni, Promise - attualmente sotto contratto con gli Austin Bold nella Usl americana - è morto dopo un collasso nella palestra del suo appartamento ad Austin, in Texas.

Promise, tre presenze anche nella nazionale maggiore, ha giocato per gran parte della sua carriera in Turchia, poi un’esperienza in Arabia Saudita prima della firma con gli Austin Bold dove in questa stagione aveva collezionato 3 gol e 20 presenze.

